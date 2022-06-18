На ПМЭФ-2022 ЕР представила промежуточные результаты положений народной программы

Как сообщает сайт ER.ru, главы субъектов РФ в рамках Петербургского международного экономического форума выступили на площадке «Единой России». Губернаторы рассказали о ходе программ социальной газификации, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и модернизации объектов спорта и культуры, а также образования.

Реализации проектов, инициированных «Единой Россией», на ПМЭФ была посвящена площадка «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии». Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, партийная народная программа — это конкретные объекты, которые будут возведены в субъектах РФ. При этом приоритеты народной программы остаются неизменными. В первую очередь, речь идёт о поддержке семей с детьми.

«Ещё одно очень важное решение — это социальные контракты. Президент увеличил их сумму на предпринимательство и ведение личных подсобных хозяйств», — подчеркнул секретарь Новгородского регионального отделения партии, губернатор Андрей Никитин.

В ряде регионов инициативы партии способствовали увеличению финансирования на социальную поддержку. Так, в Самарской области только на социальные контракты бюджет уже увеличён до 66 миллиардов. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров.

Социальная газификация — ещё одно из основных направлений народной программы. Как отметил генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов, на участие в ней принято более 600 тысяч заявок. «Наша цель — в 2030 году, чтобы уровень газификации в регионах достиг 83%, а это значит, что 100% технически возможной газификации было закончено», — отметил он.

Также в 80 регионах активно реализуется программа капремонта школ. За пять лет будет отремонтировано не менее 7300 школ. Об этом сообщила координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В свою очередь, замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова отметила, что народная программа — гибкий документ, который изначально предусматривал возможность вносить изменения с учётом ситуации.

Одной из ключевых задач партии является гуманитарная миссия в Донбассе. Для её развития на ПМЭФ были подписаны соглашения между Гуманитарным центром партии и руководством ЛДНР. Свои подписи под документами поставили руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.