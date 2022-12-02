На смену комсомолу. МПАК отметил 20-летний юбилей и получил напутствие от старших товарищей

Накануне, 1 декабря, в АКЗС состоялась торжественная сессия Молодёжного парламента Алтайского края, посвящённая 20-летию представительного органа власти. МПАК был создан ещё в 2002 году, сейчас работает V созыв. За эти годы парламент успел отметиться рядом запоминающихся инициатив, а часть младопарламентариев затем плавно перешла во «взрослую политику». Некоторые из них уже успели отметиться и на федеральном уровне.

Спикер АКЗС Александр Романенко напомнил, как он вместе с коллегами-депутатами принимал решение об учреждении Молодёжного парламента.

«Тогда сама идея о его создании воспринималась по-разному. С одной стороны, депутаты имели опыт участия в такой молодёжной организации, как комсомол. Мы понимали, что государству и обществу нужна осмысленная молодёжная политика и соответствующие молодёжные институты. Но на тот момент эти институты были фактически разрушены, а новые — ещё не созданы. C другой стороны, не все верили, что молодые люди смогут писать законы и предлагать конкретные решения проблем, которые волнуют их ровесников», — подчеркнул Романенко.

Про словам председателя АКЗС, МПАК за 20 лет доказал свою состоятельность и стал реальным участником молодёжной политики в крае. Александр Романенко отметил, что Молодёжный парламент выдвинул десятки законодательных инициатив, часть из них позднее поддержало краевое Заксобрание. Ещё одним важным направлением работы МПАК стала проектная деятельность, в числе реализованных проектов — социальные и культурно-просветительские.

Среди наиболее известных: «Юристы — населению», «Желание под ёлкой», «Дома». К числу резонансных инициатив относится введение ответственности за продажу несовершеннолетним вейпов, табака, снюсов и энергетиков. Также молодые депутаты предлагали нормы, регулирующие выгул домашних животных, инициативы по регулированию ПДД для пользователей электросамокатов, созданию передвижных аптечных пунктов и т.д.

«Опыт двадцатилетней работы позволяет понять, в каком направлении двигаться парламенту дальше. Нужно гармонично сочетать работу над законопроектами и социальными инициативами. Нужно продолжать выстраивать взаимоотношения с „взрослыми“ депутатами: и краевого Законодательного Собрания, и городских и районных представительных органов. И, конечно, нужно расширять сферу охвата молодёжи вашими проектами, повышать авторитет парламента в глазах молодёжи», — дал совет младопарламентариям Романенко.

Экс-председатель МПАК, бывший депутат Госдумы, а в настоящее время представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова вспомнила о тех днях, когда сама стала депутатом МПАК.

«В парламенте я была без малого 10 лет. Вместе с замечательной командой депутатов третьего, четвёртого, пятого созывов мы запускали проекты. Приятно видеть, как работает действующий созыв. Хочу предупредить: вам не будет просто. Каждый раз вам придётся бороться за право быть лучшими, доказывать, что вы не золотая молодёжь с депутатскими значками, а грамотные, ответственные молодые люди», — сказала Кувшинова.

В свою очередь, председатель МПАК, депутат АКЗС Артём Сафонов напомнил, что за 20 лет через систему молодёжного парламентаризма прошло более 2000 человек: «Можем сделать вывод, что система молодёжного парламентаризма, основная цель которой — вовлечение молодёжи в управленческий процесс, работает. Члены МПАК становятся депутатами органов власти, а ведь не так много молодёжи готово брать на себя ответственность и включаться в управленческие процессы. Для нас это очень важно. Мы понимаем, что пройдёт время — и на место действующих политиков придёт новая смена, и хотелось бы, чтобы эти люди были максимально погружены в работу».

Помимо торжественных моментов, младопарламентарии успели на сессии рассмотреть несколько вопросов. Среди них — внесение изменений в закон «Об объектах культурного наследия народов РФ», поправки в законопроект о трудовом воспитании школьников и т. д.

Краевой молодёжный парламент формируется путём «представительства» от всех 69 молодёжных представительных органов в муниципалитетах. Ещё 15 человек проходят по конкурсу социальных проектов.