На Совет Госдумы направят два проекта о признании ЛНР и ДНР

На Совет Госдумы 15 февраля отправят два проекта о признании Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщает РИА Новости, одно будет направлено в адрес президента, а второе — в МИД, для ускорения процедуры признания.

“Завтра на Совет Думы будут вынесены два постановления. В одном говорится о направлении в адрес президента. Второе — о том, чтобы отправить на консультацию в МИД, чтобы (скоординировать, — прим. ред.) с минским процессом”, — рассказал источник агентства.

Собеседник пояснил, что процедура предусматривала, что документ будет проходить ряд инстанций: сначала через администрацию президента, затем обращение будет направлено в МИД, а уже потом — снова в АП, лишь после попав к президенту. В результате депутатами было предложено ускорить процесс и отправить постановление сразу в МИД, отметил собеседник агентства.