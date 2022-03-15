На стройплощадке алтайского курорта произошло масштабное обрушение конструкций

На территории горнолыжного курорта «Манжерок» в Республике Алтай произошло ЧП на площадке возводимой гостиницы. Как сообщает «Банкфакс», рухнули строительные конструкции, предположительно, на стройплощадке пятизвёздочного отеля.

Отмечается, что масштаб повреждений может быть довольно обширным. В управляющей компании туробъекта ООО «Всесезонный курорт «Манжерок» подтвердили факт инцидента, добавив, что при происшествии никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай отметили, что сигналов о подобных происшествиях в ведомство не поступало, возможно, из-за отсутствия пострадавших.

Ранее, 13 марта, заместитель операционного директора по управлению бизнесом горнолыжного комплекса Джамшед Лутфуллоев заявил, что закончить объект планировали в декабре 2022 года. Повлияет ли инцидент на срок возведения гостиничного комплекса на 300 номеров — пока неизвестно.