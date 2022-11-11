На Украине допустили усиление ВСУ после зимы

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что войска страны после зимней паузы в боевых действиях будут усилены солдатами, которые сейчас проходят подготовку в Великобритании.

Министр считает, что наступающие холода замедлят активность боёв с обеих сторон, и это время Киев будет использовать с максимальным результатом для вооружённых сил.

«Для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», — сказал Резников агентству Reuters, отметив, что ВСУ после такой паузы будут усилены тысячами солдат.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра в Херсонской области.