На Украине допустили усиление ВСУ после зимы

По мнению главы Минобороны Алексея Резникова, наступающие холода замедлят активность боевых действий с обеих сторон — и этой паузой Киев намерен воспользоваться

11 ноября 2022, 07:50, Никита Черников

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что войска страны после зимней паузы в боевых действиях будут усилены солдатами, которые сейчас проходят подготовку в Великобритании.

Министр считает, что наступающие холода замедлят активность боёв с обеих сторон, и это время Киев будет использовать с максимальным результатом для вооружённых сил.

«Для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», — сказал Резников агентству Reuters, отметив, что ВСУ после такой паузы будут усилены тысячами солдат.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Песков: Путин со временем обязательно посетит Донбасс

Песков: Путин со временем обязательно посетит Донбасс

Комментарии
    Новости партнеров