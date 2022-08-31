На Украине допустили вступление страны в НАТО до окончания российской спецоперации

Украина может вступить в НАТО до окончания российской спецоперации. Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, пишет РИА Новости.

По словам чиновницы, Киев неоднократно просил принять его в альянс, и теперь «решение должен принять Брюссель».

Она также не согласилась с утверждением, что участвующая в вооружённом конфликте или имеющая территориальный спор страна не сможет присоединиться к НАТО. По её словам, это не так, и бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен «предложил формулы, по которым это может быть осуществлено».

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В мае Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО. Однако единственная страна альянса, которая это не поддержала, была Турция. В конце июня им всё же удалось договориться.

В начале июля северные страны подписали договор о вступлении в военный блок, после чего странам альянса передали протоколы для ратификации.