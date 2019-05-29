На Украине "исчезли" серверы с секретными данными СНБО

О пропаже техники с информацией заявил Александр Данилюк

29 мая 2019, 11:03, Роман Кильмяшкин

Назначенный Владимиром Зеленским секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил об "исчезновении" секретной информации, сообщает РИА "Новости".

По его словам, она хранилась на серверах СНБО, но их кто-то забрал во время "смены власти".

"Серверы находились в этой комнате. Как вы видите, здесь сейчас пусто, серверы были вывезены", – констатировал Данилюк в видеообращении.

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