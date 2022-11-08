На Украине опровергли слухи о том, что строят новую «Мрию»

Украинское авиастроительное госпредприятие «Антонов» опровергло сведения о строительстве нового крупнейшего в мире грузового самолёта Ан-225 «Мрия». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что гендиректор «Антонова» Евгений Гаврилов якобы заявил о том, что новая «Мрия» готова уже на 30%. Также отмечалось, что работы над судном ведут в секретном месте, а при строительстве используют как новые детали, так и части разрушенного.

«В изложении информации со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора ГП „Антонов“ касательно строительства новой „Мрии“, распространённой изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность. В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении», — говорится в сообщении «Антонова» в Twitter.

В компании пояснили, что «в настоящее время есть около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца». Стоимость строительства самолёта оценили как минимум в 500 миллионов евро, но о конкретной сумме говорить ещё рано.

Ан-225 «Мрия» был самым большим и грузоподъёмным самолётом за всю историю мировой авиации. Судно спроектировали и построили в СССР в единственном экземпляре. Первый полёт был совершён 21 декабря 1988 года, а в эксплуатации находился с 1989-го.

В конце февраля 2022 года, в первые дни спецоперации РФ на Украине, борт был уничтожен в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом. В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена построить ещё один самолёт «Мрия», на это потребуется 800 млн долларов.