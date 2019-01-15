На Украине предлагают штурмовать Донбасс и выселять сторонников России

Украинский военный Виталий Аверин в эфире ObozTV заявил, что необходимо провести штурм Донбасса, сообщает "Обозреватель". Перемирия с ополченцами ничего не дадут, убежден гость телешоу.

Участник боевых действий на стороне Вооруженных сил Украины считает, что нарушение минских соглашений и наступление — это единственный способ прекратить войну.

При этом он подчеркнул необходимость и других кардинальных мер по борьбе со сторонниками "русского мира". Их нужно депортировать "хоть на Мадагаскар", уверен Аверин.