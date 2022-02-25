На Украине заявили, что утратили контроль над островом Змеиный

Украина потеряла контроль над островом Змеиный, расположенным в Чёрном море близ границы с Румынией и относящимся к Одесской области. Об этом сообщает ТАСС.

Издание передаёт, что утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, находящимися на острове.

Остров Змеиный расположен примерно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Статус Змеиного имел большое значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатой запасами нефти и газа. 3 февраля 2009 года было вынесено решение, по которому Змеиный признан островом, а не скалой, что пыталась доказать Румыния.