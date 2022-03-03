Начались новые переговоры России и Украины

Второй раунд российско-украинских переговоров начался в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский МИД.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский рассказывал, что предложения России включают гуманитарный, политический и военно-технический аспекты. Изначально переговоры должны были начаться в 15:00. Это время было выбрано из-за сложностей с логистикой у делегации Украины — она собиралась в Польше, а оттуда выдвигалась в Брестскую область. На деле же вертолёты с представителями Украины прилетели только почти в 17:00.

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Политика Мединский: переговоры России и Украины начнутся в 15:00

Напомним, первый раунд переговоров прошёл в Гомеле 28 февраля. Как заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, российская и украинская делегации определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения. Основной целью переговоров было прекращения огня на Украине.

Вместе с Владимиром Мединским в состав российской делегации входили замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С украинской стороны в переговорах участвовали министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.