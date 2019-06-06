Националисты забросали файерами имение Порошенко

Напротив имения экс-президента Украины 6 июня прошла массовая акция протеста с участием националистов, сообщает "Страна.ua".

Собрались около 60 человек, включили громкую патриотическую музыку и забросали файерами вход на территорию, принадлежащую политику.

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"Все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз, об этом все забыли? После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли, кто такой Порошенко", – возмущается координатор акции Владислав Литвинчук, утверждая, что не имеет никакого отношения к националистам.

Тем не менее флаги запрещенной в России организации "Правый сектор" в толпе были замечены.

По словам Литвинчука, акция будет продолжаться, пока Порошенко не ответит за преступления: "Будем здесь и днем и ночью. Подобные акции наша организация проводит только возле дома Порошенко".