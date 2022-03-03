Национализация российского имущества и мобилизация. Какие законы одобрила Верховная рада?

Вечером в четверг, 3 марта, Верховная рада приняла ряд законов, сообщает ТАСС.

Украинский парламент утвердил пожизненное заключение с конфискацией имущества за преступления против основ национальной безопасности — мародёрство, диверсии, государственную измену. Рада обосновала закон действием режима военного положения.

Также принят закон об основных принципах принудительного изъятия на Украине собственности России и её резидентов. Помимо этого, Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.