Национализация российского имущества и мобилизация. Какие законы одобрила Верховная рада?
За госизмену на Украине теперь полагается пожизненное заключение
3 марта 2022, 17:48
Вечером в четверг, 3 марта, Верховная рада приняла ряд законов, сообщает ТАСС.
Украинский парламент утвердил пожизненное заключение с конфискацией имущества за преступления против основ национальной безопасности — мародёрство, диверсии, государственную измену. Рада обосновала закон действием режима военного положения.
Также принят закон об основных принципах принудительного изъятия на Украине собственности России и её резидентов. Помимо этого, Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.
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