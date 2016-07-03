Надежда Савченко хочет попробовать себя в качестве министра обороны Украины

Фото: ru.rfi.fr

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила о готовности стать министром обороны, сообщается телеканал 112.

Новости

Политика Надежда Савченко хочет, чтобы Украина смогла жить без президента

Говоря о том, согласилась бы она занять кресло главы Минобороны, Савченко сказала: "Согласилась бы. Я бы легализовала законом то, что и так происходит. У нас капитан - это уровень командования бригадой, даже не полковник. Капитан может справиться с задачей, были примеры, когда был захват Краматорского аэродрома сепаратистами, одну группу вел полковник, другой майор и третью капитан. Только капитан довел свою группу".

Она подчеркнула, что сегодня полковник украинской армии вполне способен руководить Генеральным штабом. "Остальные в Генштабе - это просто батальоны полковников, это генералы, которых у нас очень раздутый штат", - подчеркнула Савченко.

Напомним, что весной этого года судом в РФ Надежда Савченко, служившая в украинской армии, была приговорена к 22 годам лишения свободы за убийство российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

25 мая она вернулась на Украину после того, как президент России Владимир Путин помиловал ее.