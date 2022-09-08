Надёжный, достойный, авторитетный. Барнаульцы выступили в поддержку Андрея Солодилова на выборах

Совет избирателей в поддержку кандидата в депутаты Андрея Солодилова призвал жителей Индустриального района Барнаула голосовать за него на выборах городской думы. Потому что это надёжный и достойный кандидат, который искренне любит свой город, барнаульцев и никогда не бросает слов на ветер.

Его авторитет в избирательном округе очень высокий. В его в поддержку выступили ветераны войны и труда, пенсионеры, трудовые коллективы школ, больниц, детских садов, общественные организации города и жители Индустриального района.

И они хотят видеть во власти человека, который заботится о людях, отстаивает их интересы, ответственно относится к делу и знает чаяния горожан. Опытный, всегда честный с людьми, организованный, неравнодушный и искренне болеющий за свой город и его жителей — Андрей Солодилов именно такой.

«Все мы в разное время обращались к Андрею Андреевичу, и не было случая, чтобы он не выполнил данное обещание. Люди идут к нему, как в последнюю инстанцию, и получают конкретную помощь. Никто не поможет, а он всегда добивается результата! Если просим приехать лично — не заставит ждать. Он так устроен — всегда выслушает, найдёт добрые слова поддержки, а мы-то знаем, в каком состоянии порой бывает человек, близкий к отчаянию», — пишут жители, выступившие в его поддержку.

Есть чиновники, а есть живые, неравнодушные люди, которые пропускают проблемы через себя. Андрей Солодилов частый гость у ветеранов, на спортивных соревнованиях с молодёжью, он всегда оказывал помощь школам и детским садам. Его постоянно можно увидеть на открытии новых детских или спортивных площадок, придомовых территорий.

Не случайно Андрей Андреевич четыре раза избирался в Барнаульскую городскую Думу. И не случайно именно ему доверили возглавлять комитет по бюджету, налогам и финансам.

Во многом его заслуга, что бюджет города все эти годы был социально ориентированным. Отремонтированные дороги, строящаяся поликлиника № 14 (которая уже в этом году распахнёт свои двери), детские сады, спортивные площадки — надо отдать должное твёрдости, упорству и политической воле Солодилова в достижении поставленных целей, говорят люди.

Андрей Солодилов не привык останавливаться на полпути. В городскую думу он идёт, потому что хочет довести начатое до конца. И хочет помочь не один и не два раза, а коренным образом изменить ситуацию.

«Мы уверены, что Андрей Солодилов сможет за пять лет сделать всё, что задумал. Мы готовы поддержать его в этом, стать его командой в делах на благо родного города и нас с вами», — подчёркивают в Совете избирателей.

Выборы депутатов Барнаульской гордумы пройдут 9, 10, 11 сентября. Голосуйте за Андрея Солодилова!

Андрей Солодилов / Фото предоставлено кандидатом

О кандидате: Андрей Солодилов родился в 1959 году в Барнауле. Сразу после школы пошёл работать слесарем на заводе АТИ. Высшее образование получил в Санкт-Петербургском Институте управления и экономики. Кандидат экономических наук.

В 2003 году стал председателем совета директоров Барнаульского пивоваренного завода.

Депутат четырёх созывов Барнаульской думы, с 2004 года. Более 18 лет возглавляет комитет по бюджету, налогам и финансам. Имеет многочисленные награды.

Предпочитает активный отдых — рыбалку, играет в хоккей в барнаульской команде «Шайба». Женат. Воспитал двух дочерей.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-2» (ООО «Траст-2»), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: кандидат в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Солодилов Андрей Андреевич. Тираж 1 экз. Дата выпуска 08.09.2022 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Солодилова Андрея Андреевича.

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