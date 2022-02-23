"Надо указать Украине ее место": алтайские украинцы поддержали признание ДНР и ЛНР

Представители Украинского землячества в Алтайском крае готовы оказать гуманитарную помощь беженцам из Донбасса. Об этом amic.ru заявил член правления землячества в Алтайском крае Василий Цока. По его мнению, Украина уже несколько лет уничтожает собственный народ, а президент страны Владимир Зеленский является марионеткой Запада.

“Когда только на Украине в 2014 году началась “заваруха”, то мы сразу стали помогать беженцам, которые приезжали на Алтай. Их размещали в санаториях региона. Мы и сейчас будем помогать нашим братьям, чем сможем”, — отметил Василий Цока.

По его словам, решение Владимира Путина официально признать ДНР и ЛНР — огромный плюс для России и Украины.

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“Народ бежит в Россию от режима нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его банды. Что они хорошего сделали для своего народа? Уже много лет истребляют жителей Донбасса. Владимиру Зеленскому нужно было давно встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мире на Украине. Пока Россия соблюдает Минские соглашения, украинский президент клюёт в одну удочку с американцами. Как только Путин признал ДНР и ЛНР — все сразу стали бучу поднимать. Я сам из Закарпатья и уже несколько лет туда не летают самолёты и не ходят поезда. Зеленский — враг России. Надо указать Украине её место”, — заключил член правления Украинского землячества.

По данным за 2021 год, в Алтайском крае проживают более 32 тысяч украинцев — это третья по численности этническая группа в нашем регионе.

Ранее власти Алтайского края заявили о готовности оказать необходимую гуманитарную и финансовую поддержку переселенцам из ДНР и ЛНР. В первую очередь речь идёт о том, чтобы предоставить им площади в санаториях и ряде социальных учреждений. Также при необходимости правительство Алтайского края готово организовать пункты временного содержания для беженцев.

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Политика Что сказал Путин в своём обращении к россиянам по поводу ДНР и ЛНР?

22 февраля президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и заключил с ними договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. На Украине осудили решение Владимира Путина и заявили о готовности противостоять военной угрозе России.