"Нам не нужна война": Зеленский выступил с обращением на русском языке

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале опубликовал обращение к жителям России. Президент Украины заявил, что украинцам не нужна война.

По мнению Зеленского, в Европе война может начаться в любой момент из-за малейшей провокации. При этом он отметил, что русские и украинцы — разные, но “это не повод быть врагами”. “Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но мы будем защищаться”, — заявил он.

По словам Зеленского, россияне ошибочно считают, что Украина может представлять угрозу для их страны. “Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем”, — сказал политик. Президент заявил, что украинцы не поддерживают военный путь, а потому он не будет отдавать приказ о захвате Донбасса. Зеленский призвал и русских выступить против вооружённого конфликта.

Президент отметил, что украинцы не поддерживают нацизм и не ненавидят русскую культуру. “Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — две совершенно разные страны”, — заявил он.

Также Зеленский рассказал, что в среду, 23 февраля, инициировал разговор с президентом России Владимиром Путиным, но тот ему не ответил.

Ранее Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период, однако не стал объявлять всеобщую мобилизацию. Зеленский отметил, что стране нужно оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. При этом президент Украины подчеркнул, что речь идёт только о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв.