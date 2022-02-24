НАТО решил задействовать оборонный план

Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, который предусматривает размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса. Об этом заявил Генсек организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

“Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования”, — заявил он.

Столтенберг отметил, что на Украине нет сил Североатлантического альянса, а у организации нет планов по их размещению на территории страны.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.