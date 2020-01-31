Назван округ в Алтайском крае, где Грудинин может пойти в Госдуму

Алтайское реготделение КПРФ пригласило Павла Грудинина избираться в Госдуму в Алтайском крае. Ему предложили Славгородский одномандатный избирательный округ, сообщает "Коммерсантъ".

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Политика Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от Алтайского края

Политологи полагают, что бывший кандидат в президенты может согласиться на такое приглашение, так как выборы пройдут вдали от шумихи насчет дележа имущества с бывшей женой.

Кроме того, на решение политика может повлиять тот факт, что на президентских выборах в Алтайском крае за него проголосовали 23,6% избирателей. Это вдвое больше, чем в среднем по России (11,7%).

Однако далеко не все политологи положительно оценивают шансы Грудинина на победу. Так, Константин Лукин обратил внимание, что по этому округу в прошлый раз избирался в Госдуму бывший спикер АКЗС Иван Лоор.

"Иван Лоор – выходец из славгородского округа, – подчеркнул эксперт. – Он там родился, много лет жил и работал, люди старшего поколения, которые сейчас там живут, знают его лично, поэтому у него больше мобилизационных возможностей".

Поэтому если 64-летний Лоор решит снова избираться по Славгородскому округу, то у Грудинина не так много шансов, уверен Лукин.