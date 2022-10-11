Не хватило конкуренции. Зачем в алтайских муниципалитетах снова проводят выборы после ЕДГ-2022

В Алтайском крае 30 октября в отдельных муниципалитетах пройдут несколько избирательных кампаний, которые не состоялись в единый день голосования, 11 сентября. В большинстве случаев перенос связан с недостаточным количеством баллотирующихся кандидатов, а следовательно — недопустимо низким уровнем конкуренции. Кто на этот раз будет соперничать за места в представительных органах власти — в материале amic.ru.

Зачем снова понадобились выборы

Ещё накануне ЕДГ стало понятно, что в ряде территорий выборы в отведённый срок не состоятся: в некоторых округах кандидатов оказалось недостаточно для соблюдения принципа альтернативности. Максимальная отсрочка для продления «заявочной кампании» в таком случае может составить три месяца, однако часть муниципалитетов сумели сформировать пул претендентов раньше. Через три недели пройдёт пять избирательных кампаний — три в Рубцовском районе и ещё по одной — в Быстроистокском и Угловском.

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Полное доминирование ЕР

Так, например, для дополнительного выдвижения кандидатов ранее продлили кампанию по выборам депутатов в Хлеборобный сельсовет Быстроистокского района. Судя по данным ГАС «Выборы», всего здесь по состоянию на 10 октября выдвинуты 14 кандидатов, 12 из них представляют «Единую Россию». Правда, два соискателя от партии власти выбыли уже после регистрации. Также в предвыборной гонке участвует два самовыдвиженца.

На выборах в Озерно-Кузнецовский сельсовет (Угловский район) за места в представительном органе власти поспорят 12 единороссов (один позднее выбыл после регистрации), два самовыдвиженца и один коммунист.

Кроме того, 30 октября пройдут выборы в Рубцовское сельсобрание в одноимённом районе. Здесь основная борьба развернётся на двух многомандатных округах. Как и в других муниципалитетах, большая часть кандидатов представляет ЕР (14 человек, но трое уже вышли из гонки), также представлены по два либерал-демократа и самовыдвиженца.

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Наконец, в Самарском сельсобрании Рубцовского района список кандидатов включает в себя шесть человек. Наблюдается уже привычная картина (четыре единоросса, два представителя ЛДПР и один самовыдвиженец). Правда, ЕР одного кандидата недосчиталась после этапа регистрации.

В последнее воскресенье октября пройдут и досрочные выборы главы Саратовского сельсовета Рубцовского района. Здесь претендентов всего двое. Это секретарь сельсовета 59-летний Андрей Роте от ЕР и временно не работающая 41-летняя Марина Семилуцкая от ЛДПР.

До конца года в Алтайском крае пройдут выборы в ещё нескольких муниципалитетах. Они намечены на 13 ноября, а также на 4 и 11 декабря. Главной кампанией следующего, 2023 года станут выборы губернатора региона. Кроме того, пройдут и довыборы по одному из округов в АКЗС. Ориентировочная дата — 10 сентября 2023 года.

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Как завершился ЕДГ-2022 в Алтайском крае

Месяц назад в Алтайском крае прошла одна из самых масштабных муниципальных кампаний. Всего в выборах участвовало 511 сельских поселений. Там избирали в том числе 144 глав сёл. По итогам голосования 115 поселений возглавили единороссы, а остальные 29 — самовыдвиженцы. Представителей других партий в числе победителей нет.

Что касается депутатских корпусов сельсоветов, то там замещалось 4605 мест. Жители избрали 4537 местных депутатов. Тогда глава крайизбиркома Ирина Акимова отмечала, что в нескольких сельсоветах потребовалось дополнительное выдвижение кандидатов. Где-то в списке был только один человек. По закону поддержать его должны 50% избирателей, но этого не произошло. Поэтому выборы пришлось перенести.

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Но в большинстве сёл выборы всё-таки состоялись. Наибольшее число разыгрываемых мандатов, а именно 3651 место, забрала «Единая Россия» (80%), 612 человек попали в собрания депутатов в качестве самовыдвиженцев. 146 мандатов взяла партия «Справедливая Россия — За правду» (более 3%), 101 место досталось КПРФ (2,2%), 21 мандат получила ЛДПР (0,46%), шесть кресел займут депутаты от «Коммунистов России» (0,13%), по одному — партия «Новые люди» (0,02%) и представитель «Партии возрождения России» (он был единственным кандидатом от партии в крае и баллотировался в Калманском районе).