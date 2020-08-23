Немецкий журналист признал правоту Путина спустя пять лет

Немецкий журналист Хольгер Цшепиц спустя пять лет после своей критической публикации о политике России по скупке золота признал, что оказался не прав. Об этом сообщает ТАСС.

"Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей, – заявил Цшепиц в интервью медиакомпании Deutsche Welle. – В данной сфере он действует умно и успешно".

Планы полностью себя оправдали. В 2020 году стоимость золота выросла с 1,5 тыс. долларов до 2 тыс. долларов за унцию. В связи с этим российские международные резервы достигли рекордных 600 млрд долларов.

Цшепиц предположил, что власти РФ будут придерживаться избранной модели действий и продолжат наращивать золотовалютные запасы.

Ранее amic.ru писал, что за второй квартал 2020 года Россия заработала от продажи золота больше, чем от экспорта газа.