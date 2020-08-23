Немецкий журналист признал правоту Путина спустя пять лет

В 2015 году Цшепиц раскритиковал власти России за скупку золота

23 августа 2020, 16:45, Роман Кильмяшкин

Немецкий журналист Хольгер Цшепиц спустя пять лет после своей критической публикации о политике России по скупке золота признал, что оказался не прав. Об этом сообщает ТАСС.

"Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей, – заявил Цшепиц в интервью медиакомпании Deutsche Welle. – В данной сфере он действует умно и успешно".

Планы полностью себя оправдали. В 2020 году стоимость золота выросла с 1,5 тыс. долларов до 2 тыс. долларов за унцию. В связи с этим российские международные резервы достигли рекордных 600 млрд долларов.

Цшепиц предположил, что власти РФ будут придерживаться избранной модели действий и продолжат наращивать золотовалютные запасы.

Ранее amic.ru писал, что за второй квартал 2020 года Россия заработала от продажи золота больше, чем от экспорта газа.

Россия заработала на продаже золота больше, чем на экспорте природного газа

Россия заработала на продаже золота больше, чем на экспорте природного газа

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