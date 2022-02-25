Несостоявшиеся переговоры и новые санкции. Главные события второго дня спецоперации на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Рассказываем о самых главных событиях, которые произошли во второй день военной спецоперации на Украине.

Новости

Политика Что происходит на Украине после начала военной спецоперации России. День седьмой

Политические отношения Украины и России

Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом сесть за стол переговоров. Россия согласилась на переговоры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Минск готов создать все необходимые условия для переговорного процесса.

Новости

Политика Россия готова отправить делегацию на переговоры с Украиной

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Украина передумала проводить переговоры в Минске, выбрала Варшаву, “а потом ушла со связи”. При этом затянувшаяся пауза в размышлениях Украины, по словам Пескова, сопровождается развёртыванием систем залпового огня в жилых кварталах крупных городов, в том числе и Киева.

После заявления Пескова посол Украины в ФРГ сообщил, что власти в Киеве готовы говорить с Путиным, но о капитуляции речи нет.

Вечером 25 февраля президент России Владимир Путин на заседании Совбеза обратился к украинцам (видимо, по примеру Зеленского, который уже несколько раз обращался к жителям России).

Что сказал Владимир Путин украинцам:

— Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жён и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.

— Бандеровцы и неонацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют как террористы во всём мире, прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что всё это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего, американских советников.

Ранее, днем 25 февраля, министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед журналистами, подчеркнул, что “никто не собирается оккупировать Украину”. Песков же отметил, что в Кремле по-прежнему продолжают считать Зеленского президентом Украины.

Военная спецоперация

— России не нужна территория Украины, но территория ДНР и ЛНР будет расширена до размера целых областей, заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов в интервью Euractiv.

— По сообщению Минобороны РФ, к вечеру 25 февраля, в ходе специальной военной операции сбито 6 боевых самолетов, 1 вертолёт, 5 беспилотных летательных аппаратов украинских военных. Из строя выведено 211 объектов военной инфраструктуры, уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.

— О погибших и раненых нет информации.

Новости

Политика Киев заблокирован с запада. В Минобороны РФ поведали о ходе спецоперации в Донбассе

— По сообщениям СМИ, на окраинах Харькова идут бои.

— В Одессе ввели комендантский час.

— Чернигов полностью под контролем российских военных.

— В Киеве мэр города Кличко призвал жителей сделать запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Люди из соображений безопасности уходят ночевать в метро и подвалы.

Минобороны РФ также сообщает, что ВСУ разворачивают военную технику, в том числе батареи установок “Град” в жилых кварталах Киева. В Киеве раздают оружие всем желающим. В Минобороны РФ считают, что украинские военные собираются прикрываться мирными жителями как живым щитом.

Также подчёркивается, что российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.

Причём после стабилизации обстановки в районе боевых действий всех сдавшихся украинских военнослужащих обещают отпустить домой.

Новости

Политика Вой сирен и переполненные метро. Что известно об обстановке на Украине на второй день спецоперации?

— Минобороны РФ сообщило об успешном окончании операции по деблокированию 100 российских десантников на аэродроме в Гостомеле в пригороде Киева. При этом, по официальной информации, более 200 человек из состава спецподразделений Украины уничтожены, потерь в Вооружённых силах России нет.

— По данным CNN, утром 25 февраля, в Киеве над жилыми кварталами украинское ПВО сбило ракету, которая упала и повредила многоквартирный дом. По сообщению агентства, ракету ошибочно запустили украинские войска по собственному истребителю.

Новости

Политика В Минобороны заявили, что не наносили ракетных ударов по Киеву

— Глава администрации Горловки в ДНР заявил о прямом попадании снаряда в здание школы, погибли два педагога.

— В течение дня президент Украины Владимир Зеленский несколько раз выступал с видеообращением. Он раскритиковал Европу за медленную помощь Украине: “Мы не видим, что вы собираетесь с этим что-то делать”.

— Утром 25 февраля Зеленский заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, ещё 316 получили ранения.

Новости

Политика Зеленский ввел всеобщую мобилизацию на Украине

Отношения Европы и России

— Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации.

— Евросоюз заявил о “самом жёстком в истории” пакете санкций против России. А также о том, что санкции будут против Путина и Лаврова. Великобритания объявила, что их счета заморожены.

— Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, “Открытия” не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay.

— Россию от SWIFT пока не стали отключать: из-за возможных осложнений в сфере энергобезопасности Европы.

Новости

Вопрос дня Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат

— Санкции ЕС затронут поставки запчастей для воздушных судов в Россию.

— Чехия и Польша закрыли воздушное пространство для российских самолётов.

— Чехия останавливает выдачу вида на жительство для граждан РФ.

— Россиянам запретят размещать в банках Евросоюза депозиты на сумму более 100 тысяч евро, сообщил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Западные автопроизводители приостановили поставки в Россию машин и запчастей.

По данным “Коммерсант”, такие решения приняли BMW, Mercedes-Benz, Citroen и General Motors. “Ведомости” добавляют, что с 24 февраля список пополнила Audi.

— МОК призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии.

Какие спортивные мероприятия отменят:

— финал Лиги чемпионов (должен был пройти в Петербурге);

— Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года;

— российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин “Формула-1”;

— Международная федерация лыжного спорта отменила проведение оставшихся этапов Кубка мира сезона-2021/22 в России;

— все игры клубов и сборных на турнирах под эгидой УЕФА.

Новости

Политика "Вытеснить Россию из мировой экономики". Какие санкции против России ввели Великобритания и США?

Ответ России

— Авиаперевозчик S7 отменяет все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.

Росавиация заявила, что Россия запрещает прилёт или транзит самолётов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней.

— Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook с 25 февраля. Такое решение принято Генпрокуратурой по согласованию с МИД. По мнению ведомств, соцсеть причастна к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

Новости

Общество Роскомнадзор объяснил причину частичной блокировки Facebook

— Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, “Открытие” и другие российские банки выступили с совместным заявлением. Главное из него:

Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.

Новости

Политика МИД России объявил о "жёстких мерах" в ответ на санкции Евросоюза

— Минсельхоз России заявил, что РФ полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания.

— Минпромторг РФ сообщил, что Россия занимается импортозамещением с 2014 года и готова сейчас к любому развитию событий. А меры поддержки отечественных производителей позволят импортозаместить любую промышленную номенклатуру. При этом власти обещают “не пожалеть сил и средств” для поддержки российских производителей.

— Песков заявил, что Россия справится с импортозамещением полупроводников. Это ответ на заявления “АвтоВАЗа” о вероятности приостановки некоторых линий на заводе в Тольятти 28 февраля из-за дефицита электрокомпонентов.