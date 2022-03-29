Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что будет, если страны из списка недружественных откажутся платить за газ в рублях. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью PSB Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ в Европу бесплатно.

«Нет оплаты — нет газа», — ответил Песков на вопрос о том, будут ли отключать европейских налогоплательщиков от подачи ресурса.

Пресс-секретарь президента добавил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ от оплаты газа в рублях, ещё не принято.

Напомним, что по поручению Владимира Путина Центробанк и «Газпром» должны перевести оплату газа для стран из списка недружественных в рубли. Президент подчеркнул, что Россия продолжает поставку ресурса.