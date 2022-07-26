«Нет смысла». Алтайские «яблочники» отказались участвовать в осенних выборах

Реготделение партии «Яблоко» в Алтайском крае пропустит крупные муниципальные выборы в 2022 году. Об этом amic.ru рассказал лидер алтайских «яблочников» Александр Гончаренко. По его словам, в партии шла дискуссия на тему участия в осенней кампании и даже готовились предварительные списки кандидатов. Однако из-за судебных решений в отношении нескольких партийцев (о дискредитации российских вооружённых сил), блокировки сайта и необходимости собирать подписи избирателей было решено всё-таки не идти на выборы.

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Несмотря на репрессии, в выборах — участвовать

Ещё 28 мая сайт краевого регионального отделения сообщал о том, что партия «формирует команду на выборах в муниципальные органы власти Алтайского края». Тогда же прошло расширенное заседание бюро регионального совета «Яблока». Партийцы обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в стране и в крае и задачи регионального отделения.

«Несмотря на кампанию репрессий, развёрнутую властями по отношению к инакомыслию, все собравшиеся единогласно выступили за участие в осенних выборах в муниципальные органы власти, которые должны пройти в Алтайском крае», — было сказано в пресс-релизе.

На этом мероприятии лидер алтайских «яблочников» Александр Гончаренко заявил, что приоритетом должна стать кампания в Барнаульскую гордуму, где ещё сохранились выборы по партийным спискам. По итогам заседания зампредседателя партии Юрию Ильиных и Андрею Ткаченко поручили провести консультации с потенциальными кандидатами.

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Рассуждать о лавочках и цветочках не будем

Однако за прошедшие с тех пор два месяца ситуация резко изменилась, в результате чего «яблочники» по своей воле вышли из предвыборной гонки. 9 июня по решению Генпрокуратуры был заблокирован сайт краевого отделения партии. С этого времени интернет-ресурс находится в реестре запрещённых. На портале публиковали в основном материалы с федерального сайта партии, разбавляя их местными новостями. По словам Александра Гончаренко, у него нет понимания причин блокировки. Отдельные страницы сайта и ранее попадали «под статью», но на этот раз не был указан конкретный материал, нарушающий законодательство.

До этого, в апреле, председателя алтайского «Яблока» оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии». Наказание последовало за публикацию блога на федеральном сайте партии об отношении к специальной военной операции на Украине. В июле по этой же статье аналогичный штраф получил партийный активист Константин Кононенко.

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«Все события, которые происходят после 24 февраля (дата начала спецоперации на Украине, — прим. ред.) не дают нам оснований надеяться на какие-то положительные изменения в политической системе. Наша партия не намерена вести кампанию, как другие, и рассуждать о лавочках, цветочках и детских площадках на фоне того, что сейчас творится. Новое законодательство не оставляет нам выбора: мы не можем рисковать людьми и подставлять их под действие статей УК и КоАП, в том числе связанные со штрафными санкциями», — пояснил Гончаренко.

Последний «яблочный» депутат

Ещё одним аргументом, почему «яблочники» отказались идти на выборы, стала необходимость собирать подписи избирателей. В партии не верят в то, что власти допустили бы их до процедуры голосования. Тем не менее, говорит Гончаренко, пока речи о расформировании реготделения «Яблока» на Алтае не идёт. «Впрочем, как мы видим по другим российским регионам, сегодня со стороны властей есть чёткий запрос на то, чтобы закрыть нашу партию», — резюмировал собеседник amic.ru.

Сейчас у «Яблока» в Алтайском крае есть всего один депутатский мандат на муниципальном уровне. Несколько лет назад в Переясловский сельсовет Топчихинского района прошёл Олег Мышелов.

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Напомним, что на предстоящих в сентябре выборах в Барнаульскую гордуму ожидается высокий уровень конкуренции. За право войти в представительный орган могут побороться как минимум девять партий. Среди них «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Коммунисты России», «Родина», «Зелёные» и «Партия пенсионеров». Шесть первых партий освобождены от сбора подписей, оставшимся трём нужно собрать как минимум по 2624 автографа избирателей. Если количество брака не превысит допустимой величины, эти партии также окажутся в избирательном бюллетене.