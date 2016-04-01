New York Times назвала Украину при Порошенко "коррумпированным болотом"

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Украина в текущем виде является коррупционным болотом, а президент страны Петр Порошенко был и остался продуктом старой эпохи, сообщается в четверг, 31 марта, в статье американской газеты The New York Times.

Издание подчеркивает, что лидер Украины увяз в борьбе с ополчением в Донбассе, его положение также усугубляет политическая нестабильность в Киеве, так как правительство Арсения Яценюка "висит на волоске".

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По мнению NYT, Порошенко использует коррупцию как разменную монету в попытке получить пространство для политического маневра. Президенту, премьер-министру и парламенту Украины нужно дать понять, что МВФ и страны-доноры, в том числе США не могут и дальше "грести лопатой деньги в коррумпированное болото", если руководство страны не сформирует демократический характер управления, которого жители Украины добивались в ходе протестов, считают авторы материала.

Издание предполагает, что украинский лидер не должен позволить, чтобы на смену отправленного в отставку бывшего гепрокурора страны Виктора Шокина пришел какой-нибудь его приспешник. NYT также рекомендует украинскому президенту немедленно восстановить в должности заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе и объявить общенациональное обсуждение по кандидатуре нового генпрокурора, чтобы дать понять, что правительство поддерживает реформу надзорного ведомства.