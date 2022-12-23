Новак: указ президента об ответных мерах на потолок цен на нефть почти согласован
Россия готова идти на сокращение нефтедобычи в 2023 году, но не будет торговать на условиях потолка цен на нефть
Указ президента РФ об ответных мерах на введенный потолок цен на нефть практически согласован, он предполагает запрет на поставки странам и компаниям, поддержавшим ограничение цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.
«Что касается потолка цен — сейчас готовится указ президента, он уже практически согласован и на выходе. Будет в рамках этого указа запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать в контрактах соответствия потолка цен, который введен Евросоюзом», — сказал он.
Новак отметил, что Россия готова идти на сокращение нефтедобычи в 2023 году, но не будет торговать на условиях потолка цен на нефть.