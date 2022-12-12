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Нового главу Горно-Алтайска будут выбирать всего из двух кандидатур

Действующий глава города после 16 декабря вступит в должность председателя Горно-Алтайского городского Совета депутатов

12 декабря 2022, 11:45, Илья Звягинцев

Всего два кандидата претендуют на пост главы Горно-Алтайска. Об этом сообщает ТАСС.

По результатам конкурса комиссия отобрала двух кандидатов: бывшую главу городской администрации Ольгу Сафронову и её бывшего первого заместителя Юлию Мягкову.

Третьим кандидатом был экс-вице-мэр Горно-Алтайска Николай Колесниченко, однако он не смог пройти проверку документов и дойти до финальной стадии отбора.

14 декабря на очередном заседании комиссии двух кандидаток будут собеседовать, а 16 декабря выберут нового мэра Горно-Алтайска.

Юрий Нечаев, который сейчас занимает этот пост, покинет его 16 декабря. После этого он станет председателем Горно-Алтайского городского Совета депутатов.

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