Нового главу Горно-Алтайска будут выбирать всего из двух кандидатур

Всего два кандидата претендуют на пост главы Горно-Алтайска. Об этом сообщает ТАСС.

По результатам конкурса комиссия отобрала двух кандидатов: бывшую главу городской администрации Ольгу Сафронову и её бывшего первого заместителя Юлию Мягкову.

Третьим кандидатом был экс-вице-мэр Горно-Алтайска Николай Колесниченко, однако он не смог пройти проверку документов и дойти до финальной стадии отбора.

14 декабря на очередном заседании комиссии двух кандидаток будут собеседовать, а 16 декабря выберут нового мэра Горно-Алтайска.

Юрий Нечаев, который сейчас занимает этот пост, покинет его 16 декабря. После этого он станет председателем Горно-Алтайского городского Совета депутатов.