Нового главу Горно-Алтайска будут выбирать всего из двух кандидатур
Действующий глава города после 16 декабря вступит в должность председателя Горно-Алтайского городского Совета депутатов
Всего два кандидата претендуют на пост главы Горно-Алтайска. Об этом сообщает ТАСС.
По результатам конкурса комиссия отобрала двух кандидатов: бывшую главу городской администрации Ольгу Сафронову и её бывшего первого заместителя Юлию Мягкову.
Третьим кандидатом был экс-вице-мэр Горно-Алтайска Николай Колесниченко, однако он не смог пройти проверку документов и дойти до финальной стадии отбора.
14 декабря на очередном заседании комиссии двух кандидаток будут собеседовать, а 16 декабря выберут нового мэра Горно-Алтайска.
Юрий Нечаев, который сейчас занимает этот пост, покинет его 16 декабря. После этого он станет председателем Горно-Алтайского городского Совета депутатов.