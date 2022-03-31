Новосибирский театр отменил выступление Нетребко из-за её слов об Украине

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление оперной певицы Анны Нетребко из-за её позиции по ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте театра.

НОВАТ собирался предоставить зал для выступления артистки 2 июня, однако изменил своё решение после того как артистка осудила специальную военную операцию на Украине. В театре отметили, что проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для Нетребко оказались важнее Родины.

«Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией», — заключили в НОВАТ.

Напомним, что ранее от сотрудничества с Нетребко из-за её нейтральной позиции отказались ряд концертных площадок в западных театрах. 5 марта продюсер певицы Максим Берин сообщал, что Нетребко приняла решение приостановить творческую деятельность на ближайшее время. По словам продюсера, это связано с давлением международного культурного сообщества.