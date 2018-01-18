Нововведения на грядущих президентских выборах

Отдать голос на выборах Президента России в марте 2018 года станет проще - вместо открепительных удостоверений появится новая платформа "Мобильный гражданин", которая позволит соотечественникам проголосовать вне зависимости от места регистрации, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Вопрос дня 18 марта: какие выборы пройдут в России и кто будет в них участвовать

Новый порядок предполагает, что россияне могут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке. Теперь человеку достаточно будет открепиться от установленного по месту прописки участка и прикрепиться к тому, где ему будет удобнее проголосовать.

Если гражданин заранее знает, где он будет находиться в день выборов - 18 марта 2018 года, он может подать соответствующее заявление с конца января по 12 марта.

В случае незапланированного отъезда документ можно будет отправить вплоть до 17 марта. Отмечается, что нововведение направлено на совершенствование выборной процедуры с точки зрения повышения ее прозрачности и удобства для соотечественников.