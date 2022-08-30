«Новые люди» идут на выборы в гордуму Барнаула под № 6

11 августа прошла жеребьёвка за номера в избирательном бюллетене. «Новые люди» — под № 6.

Всего за депутатские мандаты на выборах в Барнаульскую думу будут бороться кандидаты девяти политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Родина», «Коммунисты России», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия — За правду», партия «Зелёные».

После успеха на прошлогодних выборах в Государственную Думу «Новые люди» надеются на поддержку барнаульцев и уверены, что попадут в новый состав городской думы.

«Мы часто говорим о том, что любые изменения нужно начинать с себя. Перемены требуют действий. Поэтому мы призываем барнаульцев в этом году не оставаться в стороне, найти время и прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор. Только с высокой явкой мы сможем говорить о прозрачности выборов», — считает председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Алтайском крае Никита Федюнин.

Напомним, в этом году выборы будут проходить три дня. Проголосовать можно будет 9, 10 и 11 сентября.

Изготовитель: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 4, ИНН 2225212061. Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска: 30 августа 2022 г., тираж 1 экз. Изготовлено на собственном оборудовании избирательного объединения без финансовых затрат.

Агитационный материал