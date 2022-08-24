«Новые люди» поздравили барнаульцев с Днём Государственного флага

22 августа в Барнауле отметили День Государственного флага России. Сторонники партии «Новые люди» провели в честь праздника ряд пикетов в нескольких районах города.

По словам организаторов, главная идея мероприятия — напомнить барнаульцам историю Отечества. Сегодня это важно как никогда.

Активисты «Новых людей» подарили прохожим ленточки-флаги и собрали подписи под петициями за благоустройство улиц Центрального района города.

Фото: «Новые люди»

Изготовитель: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 4, ИНН 2225212061. Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска: 23 августа 2022 г., тираж 1 экз. Изготовлено на собственном оборудовании избирательного объединения без финансовых затрат.

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