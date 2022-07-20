Новые санкции ЕС против России будут согласованы 21 июля

Новые санкции ЕС против России будут согласованы в четверг, 21 июля, до 11.00 мск, после чего их опубликуют в официальном журнале и они вступят в силу. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила делегация председательствующей сейчас в ЕС Чехии.

Напомним, что ранее 20 июля представители Евросоюза на заседании в среду утвердили новые санкции против России. Санкции должны быть формально одобрены на министерством уровне и опубликованы в официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу.

«Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10.00. Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС», — сообщила делегация Чехии.

Ранее Еврокомиссия информировала о подготовке новых мер против России. Под ограничения попадут 48 граждан, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов, а также девять компаний. Кроме того, в новом пакете также оговаривается возможность Сбербанка выполнить обязательства перед бывшими клиентами в Венгрии.