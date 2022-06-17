Новым депутатом Барнаульской гордумы стала главврач поликлиники

Победитель праймериз «Единой России», главврач городской поликлиники № 9 Инна Анисимова официально стала депутатом Барнаульской гордумы. Решение приняли на заседании БГД 17 июня. Срок её полномочий составит три месяца, однако Анисимова как победитель предварительного голосования ЕР намерена пройти и в новый созыв представительного органа.

По словам председателя Барнаульской гордумы Галины Буевич, депутат из сферы здравоохранения усилит команду как фракции «Единая Россия» в гордуме, так и всего представительного органа города.

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«Сегодня команда как депутатов Барнаульской городской Думы, так и команда фракции „Единой России“ пополнилась ещё одним депутатом — известным в нашем городе профессионалом своего дела, главным врачом городской поликлиники № 9 Инной Владимировной Анисимовой. Она — настоящий патриот своей малой родины: родилась в Барнауле, окончила здесь вуз и работает в одной из самых сложнейших и благородных сфер — сфере здравоохранения — уже 30 лет. Важно, что Инна Анисимова — победитель предварительного голосования „Единой России“. Свою поддержку и доверие ей выразили сами барнаульцы. Такие профессионалы команде „Единой России“ нужны», — отметила Буевич.

Инна Анисимова в 1992 году окончила Алтайский государственный мединститут по специальности «Лечебное дело». С этого же времени начала работать в медучреждении. В 2013 году назначена на должность главного врача городской поликлиники № 9. Является врачом высшей категории.