Новым послом США в России утвержден Джон Хантсман

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Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в России — американскую дипломатическую миссию в РФ возглавит Джон Хантсман.

Как передает "Интерфакс", решение было принято Сенатом в единогласном порядке. Сам Хантсман, комментируя это, написал на своей странице в twitter: "Считаю честью служить нашей великой стране в качестве посла США в России. С нетерпением ожидаю возможности присоединиться команде американского посольства в Москве".

Что касается его предшественника на посту посла в России в лице Джона Теффта, то он покинул столицу РФ накануне.

Джон Хантсман получил образование в Пенсильванском университете, имеет степень бакалавра по международной политике. Дипломату 57 лет. За свою карьеру он трудился в администрациях пяти американских президентов. Был послом в Сингапуре. С 2005 по 2009 год работал губернатором штата Юта, а после этого до 2011 года занимал должность посла США в Китае.