Новый депутат от партии власти пополнил Алтайское Заксобрание

31 марта на сессии АКЗС депутаты признали полномочия нового парламентария от фракции «Единая Россия». Депутатские корочки получила Анна Ведлер. Вакантный мандат ей перешёл от Юлии Фроловой, которая в конце февраля стала главой Первомайского района.

Фролова избиралась в АКЗС в сентябре 2021 года по территориальной группе № 19, включающей ЗАТО Сибирский, Залесовский и Первомайский районы. Следующие за Юлией Фроловой кандидаты из территориальной группы отказались от освободившегося мандата. Анна Ведлер баллотировалась в АКЗС по территориальной группе № 1, включающей Славгород, Бурлинский район и Яровое.

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Политика Депутат Алтайского Заксобрания стала главой Первомайского района

Анна Ведлер родилась 13 июня 1993 года в Яровом. В 2016 году окончила АГМУ («Лечебное дело»). Работает ассистентом кафедры дерматовенерологии, косметологии и иммунологии. Занимается общественной и волонтёрской деятельностью: стала одним из создателей движения «Волонтёры-медики» в Алтайском крае. Является региональным координатором «Волонтёров-медиков», а также координатором движения в Сибирском федеральном округе. В 2021 году вошла в состав Молодёжного парламента Алтайского края.