Новый депутат пополнит АКЗС в январе 2023 года

АКЗС назначило довыборы депутата по одномандатному округу, в который входят Каменский и Крутихинский районы, на 29 января 2023 года. Решение приняли на октябрьской сессии Заксобрания.

Дополнительные выборы понадобились из-за того, что представлявший округ № 5 депутат Пётр Тютюнников, скончался в июле 2022 года. Он прошёл в краевой парламент от КПРФ. Согласно закону, на августовской сессии АКЗС его полномочия были досрочно прекращены. После прекращения полномочий депутата в течение года проводятся дополнительные выборы. Поэтому назначить довыборы на ЕДГ-2023 (выпадает на 10 сентября) нельзя.

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Отметим, что, по данным крайизбиркома, приблизительная стоимость выборов составит 9,7 млн рублей. В кампании имеют право участвовать как представители политических партий, так и самовыдвиженцы. На территории округа по состоянию на 1 июля 2022 года зарегистрировано около 44,5 тысячи избирателей.

На выборах в АКЗС в сентябре 2021 года Пётр Тютюнников набрал 42,7% голосов. Далее расположились Алексей Найден («Единая Россия») — 24,76%, Василий Железовский («Справедливая Россия — За правду») — 17,14%, Наталья Макарова (ЛДПР) — 10,23%.