Новый глава Южной Осетии отменил референдум по присоединению к России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ о референдуме по присоединению к России. Голосование было назначено на 17 июля предыдущим главой государства Анатолием Бибиловым.

В указе Гаглоева сообщается о «недопустимости одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы» России. При этом президент всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, однако поручил проконсультироваться с Москвой, пишет РИА Новости.