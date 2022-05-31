Новый глава Южной Осетии отменил референдум по присоединению к России

Глава республики Алан Гаглоев поддерживает инициативу, но счёл необходимым провести консультации с Москвой

31 мая 2022, 07:50, Никита Черников

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ о референдуме по присоединению к России. Голосование было назначено на 17 июля предыдущим главой государства Анатолием Бибиловым.

В указе Гаглоева сообщается о «недопустимости одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы» России. При этом президент всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, однако поручил проконсультироваться с Москвой, пишет РИА Новости.

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