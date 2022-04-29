Новый созыв АКЗС впервые поставит оценку губернатору Томенко

Сегодня, 29 апреля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитается перед депутатами АКЗС о работе правительства региона за 2021 год. Глава края выступит в рамках апрельской сессии, которая по традиции пройдёт в Парламентском центре.

Для Виктора Томенко это четвёртый годовой отчёт в должности губернатора. Первый состоялся 26 апреля 2019 года. В следующем году полномочия у главы региона заканчиваются. В сентябре 2023-го пройдут выборы губернатора края. Пока Томенко публично не озвучивал свои планы по этому поводу. По данным источников amic.ru, он выставит свою кандидатуру ещё на один срок.

Ранее на сайте АКЗС появились основные тезисы из доклада губернатора. Речь идёт о ключевых социально-экономических показателях. Из документа следует: средняя зарплата в 2021 году в крае увеличилась на 17,5% к 2019 году и составила 32 839 рублей. К 2020 году доходы выросли на 9,3% в номинальном выражении, а в реальном — только на 1,3% из-за влияния инфляции. При этом по крупным и средним организациям зарплата превысила 38 тысяч рублей. Уровень безработицы в Алтайском крае снизился до уровня 2019 года.

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Объём валового регионального продукта в 2021 году вырос на 3%, до 770 млрд рублей. Индекс сельхозпроизводства увеличился сразу на 17,3%. Валовой сбор зерна составил около 5,6 млн тонн, что на 42% выше, чем в 2020 году. Индекс промпроизводства в крае за 2021 год оказался равен 101,7%, а относительно 2019 года отрасль в плюсе уже на 2,8%.

За прошлый год в крае было введено в эксплуатацию около 990 тысяч кв. м жилья. Это максимальный показатель за последние 30 лет для региона.

Нынешний созыв АКЗС впервые заслушает отчёт губернатора. Заксобрание было сформировано в сентябре 2021 года после очередных выборов. Напомним, что прошлогодний отчёт Виктора Томенко поддержали 47 депутатов, против высказались 10 человек, ещё один парламентарий воздержался и один не голосовал.