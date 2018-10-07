Новый способ "сдерживания России" предложила Кондолиза Райс
Поддержать украинскую армию и разместить вооруженные батальоны НАТО в Польше и Прибалтике
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию "Новое Время" обвинила Россию в "переходе всех возможных красных линий" и предложила способ ее сдерживания, сообщает "РИА Новости".
На вопрос журналиста о том, "как долго Россия будет тестировать границы дозволенного", учитывая якобы ее причастность к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и "агрессию против Украины", Райс заявила, что эти рубежи уже пересечены.
"Я считаю, что эти границы уже пройдены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать", - сказала бывшая глава американской дипломатии.
Кроме того, экс-госсекретарь выразила мнение, что для "сдерживания Москвы" необходимо поддержать украинскую армию со стороны Запада, и в особенности США.
"В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике. Российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа", - заключила Райс.