NYT: Трамп выслал российских дипломатов после фото убитых уток

The New York Times сообщила о роли ЦРУ в решении Дональда Трампа о высылке 60 российских дипломатов в связи с делом отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишут "Известия".

Американские журналисты утверждают, что президент США изначально был настроен скептически, выслушивая британцев, которые просили выслать дипломатов РФ за "российский след" в этом деле.

Однако изменить мнение Трампа по этому вопросу смогла директор ЦРУ Джина Хэспел, которая показала ему фотографии пострадавших от отравления "Новичком" детей и убитых этим же нервно-паралитическим веществом уток.

Снимки произвели на главу Соединенных Штатов столь сильное впечатление, что он принял решение выслать сразу несколько десятков сотрудников дипведомств России.