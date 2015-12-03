О чем говорил Владимир Путин в предыдущих посланиях Федеральному собранию?

Нынешнее послание Федеральному собранию станет 12-м традиционным ежегодным обращением Владимира Путина к парламенту. В этой связи ИА "Амител" вспоминает, о чем говорил нынешний президент в предыдущих подобных выступлениях.

Отход от наследия 90-х

В первом своем послании, с которым Владимир Путин выступил 8 июля 2000 года. Оно было во многом неожиданным. Прежде всего тем, что глава государства вдруг сказал, что страна вымирает, ее население сокращается, а также выразил обеспокоенность русофобией. Он также призвал начать выводить экономику из тени и ввести единую ставку подоходного налога – в 2001 году это указание было реализовано.

3 апреля 2001 года Путин выразил удовлетворение экономическим ростом и регулярной выплатой пенсий. Он также заявил, что российское правосудие является негибким и нечестным, пообещав заняться им.

18 апреля 2002 года российский президент заявил о необходимости повысить конкурентоспособность России в мире, а также объявил о завершении военной стадии операции в Чечне.

16 мая 2003 года Путин заявил, что Россия должна войти в число сильных, экономически передовых и влиятельных государств мира. В этом послании он поставил задачу удвоить ВВП (валовой внутренний продукт) РФ за ближайшие десять лет. Другой задачей стали преобразования в армии – к 2007 году части постоянной готовности должны были формироваться на профессиональной основе, а срок службы по призыву к 2008 году должен был сократиться до одного года. Удвоение ВВП стало поводом для интернет-ерничества, срок службы действительно сокращен до одного года, а вот части постоянной готовности формируются по сей день на смешанной основе.

Все пойдет по плану

26 мая 2004 года президент призвал сосредоточить силы на решении жилищного вопроса, модернизации здравоохранения и развитии образования. Сегодня этот вопрос не просто актуален, а сверхактуален – правда, главной задачей становится сохранение для большинства граждан этих жизненно важных сфер.

25 апреля 2005 года в послании президента содержалось заверение, что Россия остается социальным государством. Он также назвал чиновников "надменной кастой". Пресса тут же вспомнила слова Сталина в отношении чиновников: "Каста проклятая!"

10 мая 2006 года наиболее острой российской проблемой Владимир Путин назвал демографическую. С 1 января в России появилась такая форма помощи, как материнский капитал.





26 апреля 2007 года президент рассказал о плане комплексной модернизации России в XXI веке. Граждане узнали, что, оказывается, все у нас идет по плану. Путин также говорил о патриотизме и пригрозил Западу, что невыполнение им условий договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе чревато прекращением Россией своих обязательств по этому документу.

Путин вернувшийся

12 декабря 2012 года одной из ключевых тем было сохранение Россией своего государственного суверенитета. Разумеется, это было вызвано бурными протестными выступлениями, что предшествовали победе Путина на выборах в марте 2012 года. В этих протестах в руководстве страны усмотрели "руку Госдепа" и покушение на российский суверенитет.

Также в послании-2012 президент заявил о том, что жилье для молодых семей должно стать более доступным. Время показало, что в настоящее время защита страны от внешних посягательств нам дается куда проще, чем решение насущных задач внутри страны.

12 декабря 2013 года Путин затронул сирийский вопрос. Он заявил, что благодаря усилиям России удалось добиться снижения напряженности в регионе и соблюдения там интересов нашей страны. Время показало, что снижение напряженности было кратковременным, а вот российские интересы там действительно стали очень важным фактором. И нынешняя военная операция РФ в этой стране – тому подтверждение.

4 декабря 2014 года центральной темой послания стало воссоединение с Крымом. Президент напомнил о сакральном значении полуострова для российской истории. Большое место в речи президента занял и конфликт на Украине. В послании фактически содержался призыв Киева к нормализации отношений – в этом контексте следует рассматривать напоминание о том, что инвестиции РФ в украинскую экономику составляют 33,5 млрд долларов.

Что касается внутренней политики, то в этой части Владимир Путин обеспокоился падающим курсом рубля, призвав Банк России и правительство "отбить у так называемых спекулянтов играть на курсах национальной валюты". Насколько его беспокойство разделили капитаны российской экономики, можно судить по нынешнему рублевому курсу.