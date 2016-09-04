Обама на G20 потребовал от России уступок для договоренности по Сирии

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Американский президент Барак Обама заявил, что у России и США все еще остаются серьезные разногласия по Сирии, и их нельзя уладить без уступок со стороны Москвы. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщает РИА Новости.

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Агентство пишет, что данное заявление президент США сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй перед саммитом G20 в Ханчжоу (Китай). По словам Обамы, Россия должна пойти на уступки "в части снижения насилия и обеспечения гуманитарного доступа". Иначе перейти к следующей фазе урегулирования конфликта будет трудно, добавил он.

При этом Обама выступил за продолжение переговоров с Москвой с учетом ее роли в поддержке сирийского президента Башара Асада, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The New York Times.

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Кроме этого, американский лидер подчеркнул, что США и Великобритания продолжать противостоять "российской агрессии" на Украине. Обама отметил, что Америка является союзником Британии по НАТО, и они "видят мир одинаково".