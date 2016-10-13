Обама о новом президентском сроке: "Мишель сказала "хватит"
Такая реплика была произнесена во время церемонии в Белом доме
13 октября 2016, 13:05
Фото: mosvedi.ru
Президент США Барак Обама отметил, что его супруга не позволит ему еще четыре года руководить Америкой. Такое заявление было сделано в Белом доме в ходе церемонии, посвященной месячнику испаноязычного наследия. Об этом пишет РИА Новости.
Одна из присутствующих дам крикнула Обаме: "Останьтесь еще на четыре года". На что глава американского государства отшутился: "Я не могу, моя жена Мишель скажет мне "хватит".
Эта шутка вызвала бурную, веселую реакции на церемонии. Отметим, что выборы президента США назначены на ноябрь этого года.
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