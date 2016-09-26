Обама признался, что президентское кресло заставило его сильно материться

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Президент США Барак Обама рассказал, что во время президентского срока стал гораздо больше материться, чем раньше, пишет РИА "Новости".

"В целом знакомые со мной люди скажут вам, что моя публичная персона не сильно отличается от частной. Я — это я", — сказал глава США с историком Дорис Кернс-Гудвин.

Обама также отметил, что сотрудники Белого дома сквернословят еще больше. Речь идет начальнике его аппарата и советника президента по национальной безопасности.