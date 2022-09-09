Общественная палата Барнаула контролирует голосование за депутатов гордумы

Члены Общественной палаты Барнаула и Совета женщин при главе города посетили открывшиеся утром в пятницу, 9 сентября, избирательные участки краевой столицы. Они проверили, как организовано голосование за новый созыв Барнаульской городской Думы, сообщает пресс-служба мэрии.

Общественники побывали на нескольких участках, в том числе в гимназии № 45 и лицее № 122. И выяснили, что везде соблюдают требования к технической организации процесса, выдаче бюллетеней, расположению ящиков для голосования, обеспечению безопасности горожан. На каждом участке работают наблюдатели: как общественные, так и от партий, заявленных на выборы в городскую думу.

«Наша задача — посмотреть легитимность процедуры выборов: как обустроены кабинки для голосования, нет ли замечаний у наблюдателей. На всех избирательных участках в этом году установлены средства видеофиксации процесса голосования, все УИК обеспечены сейфами для хранения бюллетеней. От имени членов комиссии могу сказать — нарушений мы не увидели, всё чётко организовано. На мой взгляд, трёхдневное голосование, в первую очередь, удобно для избирателей: многие горожане в выходные дни ещё завершают уборку урожая в садах и огородах», — рассказал зампред палаты Пётр Фризен.

Он добавил, что избирательные комиссии, власти города и его районов, руководители учреждений провели тщательную подготовку выборов. Все участки открылись вовремя и работают по всем правилам.

Представитель палаты Нина Шабалина подчеркнула: общественники тоже заинтересованы, чтобы выборы были максимально открытыми и прозрачными, без происшествий и нарушений. И она также отмечает, что голосование проходит в штатном режиме.

«Нам важно, чтобы голосование для всех жителей города было комфортным. Это не только информационные стенды на УИК и соблюдение регламента процесса голосования, но и отдельные моменты, которые делают выборы удобными для всех категорий населения. Например, на участке в школе № 45 есть кабинка для инвалидов и маломобильных людей, есть возможность для голосования слабовидящих», — сказала она.

Фото: Андрей Чурилов / газета «Вечерний Барнаул»

Общественники будут контролировать ход выборов все три дня: с пятницы, 9 сентября, по воскресенье, 11 сентября. И во всех пяти районах Барнаула.