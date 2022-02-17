«Очень опасная ситуация». В Кремле оценили обстановку у границ России

Ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Так обстановку оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, ни один западный политик не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения.

«А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — заключил он.

Напомним, 17 февраля глава британской военной разведки генерал Джим Хокенхалл обвинил Россию в том, что она противоречит своим заявлениям, стягивая при этом войска к границам с Украиной. Каких-либо доказательств своего заявления он не привёл. Тогда же западные издания опубликовали новую дату «вторжения» России, которое якобы должно состояться после 20 февраля.