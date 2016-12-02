Один из богатейших депутатов Госдумы Скоробогатько лишился полномочий

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Полномочия одного из самых богатых депутатов Госдумы РФ Александра Скоробогатько досрочно сняты с него в пятницу, 2 декабря.

В постановлении нижней палаты говорится: "Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Госдумы Скоробогатько Александра Ивановича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы".

В документе также отмечается, что решение принято на основании заявления самого Скоробогатько.

Отметим, что лишившийся полномочий народный избранник считался одним из богатейших в Госдуме. Его задекларированный доход составил более 745 миллионов рублей.

Также любопытно, что Скоробогатько регулярно попадает в список Forbes с 2008 года.



