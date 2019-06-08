Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

Председатель КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после завершения пленарного заседания на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает Life.

Сразу после окончания мероприятия журналисты и представители делегаций из разных стран подбежали к сцене, чтобы задать спикерам вопросы и сделать фото на их фоне.

Наиболее активными оказались представители Китая, которые громко приветствовали своего лидера и всячески привлекали его внимание. Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Сохранить равновесие ему помогли сотрудники Федеральной службы охраны, находившиеся рядом. После этого глава КНР спокойно покинул зал.