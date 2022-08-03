Около трёх миллионов человек следили за полётом Пеплоси на Тайвань

Около трёх миллионов человек следили за самолётом, на котором спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси летела на Тайвань. Об этом рассказали в пресс-службе сайта Flightradar.

Данный показатель является рекордным для сервиса. С момента вылета из Куала-Лумпура Boeing C-40C (SPAR19) был самым отслеживаемым рейсом. К моменту приземления за SPAR19 следили более 708 тысяч человек.

Напомним, что повышенное внимание к этому рейсу было обусловлено тем, что китайские СМИ заявляли о намерениях армии сбить это воздушное судно, однако власти КНР не пошли на радикальные меры.