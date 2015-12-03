Онлайн-трансляция обращения президента РФ Путина к Федеральному собранию
3 декабря 2015 года прошло очередное обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.
3 декабря 2015, 14:00
Президент России Владимир Путин в четверг, 3 декабря, в 12-й раз обратится к Федеральному собранию.
Читайте также: Что скажет Путин Федеральному собранию в 2015 году?
Как ранее писало ИА "Амител", тема послания держится в секрете, но по сложившейся традиции следует ожидать, что в нем будут отражены и подведены итоги уходящего года. А также намечены планы на год грядущий.
Читайте также: О чем говорил Владимир Путин в предыдущих посланиях Федеральному собранию?
Например, в прошлом году Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 4 декабря.Тогда одной из главных тем послания стало воссоединение Крыма с Россией. Большое внимание было уделено взаимоотношениям с Украиной и санкциям со стороны Запада.
12.00 - Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца полон. Все в ожидании президента.
12.01 - Президент зашел в зал.
12.02 - Президент начал послание с благодарности военнослужащим. В зале присутствуют военнослужащие. Вдова Олега Пешкова присутствует в зале. "Низкий поклон Вам", - сказал президент. Началась минута молчания.
12.03 - "Россия давно на борьбе с террором... "Президент вспоминает все террористические акты, произошедшие в разные годы в России. "Это горе, которое навсегда останется с нами", - говорит Путин.
12.05 - "Особая опасность для нас - это боевики из Сирии. Они получают деньги, оружие. Мы обязаны встретить и уничтожить их на дальних подступах... Армия и флот России показали свою мощность...", - говорит Путин.
12.08 - Путин приводит исторические параллели. Вспоминает о фашистах. Назвал боевиков ИГИЛ "мракобесами".
12.09 - Каждое государство должно выступить против террористов. "Никаких двойных стандартов", - говорит Путин. Вспоминает, что в Турции укрывались боевики, орудующие на Северном Кавказе с 90-х годов. Но в то же время говорит, что у России много друзей давних в Турции. "Мы не забудем этого пособничества терроризму", - говорит президент.
12.10 - "Не понимаю, зачем они это сделали... Только Аллах знает, зачем они это сделали", - говорит Путин. Зал рукоплещет.
12.11 - От России не дождутся истеричной реакции. "Мы еще не раз напомним им о том, что они сделали. И они еще не раз об этом пожалеют", - говорит Путин.
12.14 - Напоминает, что в 2016 году состоятся выборы в Госдуму. Приводит слова Карамзина о самоуважении.
12.15 - Говорит о выборах 2016 году. Надеется, что они будут честными и в рамках закона.
12.17 - Говорит, что каждое второе преступление в России мелкое. Просит Госдуму поддержать закон о декриминализации. Но с оговоркой - повторное преступление считать уголовным делом.
12.19 - Признает, что сложности экономики бьют по карману граждан. Ситуация сложная, но не критическая, говорит. Наметилась тенденция снижения инфляции.
12.20 - "Россия должна занять сейчас место лидера", - считает президент.
12.21 - "Ряд отраслей сейчас в зоне риска - это автомобилестроение, строительство и другие. Государство должно их поддержать", - сказал Путин. Еще нужно поддержать социально уязвимых граждан.
12.22 - "Нужно добиться сбалансированности бюджета. Его дефицит в конце 2016 года не должен превышать 3%", - говорит глава России.
12.24 - "Доходы государства не должны уходить, что называется, "мимо кассы", - подчеркнул Путин.
12.26 - Говорит о проблемах делового климата. Просит прокуратуру тщательнее за этим следить.
12.28 - "В прошлом году была объявлена амнистия капиталов. Прошу правительство провести дополнительные консультации, а саму амнистию продлить еще на три года", - говорит президент.
12.30 - Будем поддерживать именно конкурентное отечественное производство. России нужны компании, которые завоевывают мировые рынки. Для них создан российский экспортный центр", - отмечает президент.
12.33 - "Еще 10 лет назад половину продуктов питания мы завозили из-за рубежа. Теперь Россия в числе экспортеров. Такой рывок наше сельское хозяйство совершило за короткий, но очень плодотворный период", - сказал глава России.
12.36 - "Нам необходимы свой посевной и племенной фонд. Чрезвычайно важная задача!" - сказал президент.
12.40 - Говорит о сотрудничестве России с другими странами (Вьетнам, Китай), несмотря на ситуацию вокруг.
12.42 - Партнерство с азиатскими странами должно строиться на принципах равноправности. Россия сможет поставлять азиатским странам продовольствие и другие товары, считает Путин. Говорит о Северном морском пути.
12.43 - Говорит о развитии Дальнего Востока. Просит депутатов рассмотреть вопрос о выдаче земли населению на Дальнем Востоке.
12.44 - Начал говорить о демографии. "В России несколько лет подряд отмечается небольшой прирост населения", - говорит Путин. Вспоминает, что, по прогнозам, Россия должна была провалиться в демографическую яму. Но этого не произошло.
12.45 - Говорит, что в следующем году истекает действие материнского капитала. "Прошу продлить его действие еще на два года", - заявил Путин.
12.48 - Перешел к медицине. Для финансирования высокотехнологичных центров предложил создать в системе ОМС специальную бюджетную часть для проведения сложных операций. "Поправки прошу принять уже в первую осеннюю сессию", - сказал президент.
12.51 - Говорит, что создаст специальные президентские гранты для НКО.
12.54 - Говорит, что нужно сделать все, чтобы школьники смогли получить прекрасное образование и реализовать себя. Несмотря на то, где они живут и какой достаток у их родителей.
12.55 - Говорит, что в школах не хватает мест. Правительство выделило 50 миллиардов рублей на новые школьные места.
12.57 - "Российскую школу нужно настроить на запросы новой экономики. Ребята должны стать не только первыми во всем, но и порядочными людьми с прочной духовной опорой", - говорит президент.
12.58 - Приводит слова Менделеева о единстве и миролюбии. "Эти слова, написанные 100 лет назад, адресованы нам сегодня", - сказал Путин.
12.59 - "Мы будем держаться вместе и вместе добьемся успеха. Спасибо!" - резюмировал президент России Владимир Путин. Звучит гимн Российской Федерации. Все стоят.
Читайте также: Что скажет Путин Федеральному собранию в 2015 году?
Как ранее писало ИА "Амител", тема послания держится в секрете, но по сложившейся традиции следует ожидать, что в нем будут отражены и подведены итоги уходящего года. А также намечены планы на год грядущий.
Читайте также: О чем говорил Владимир Путин в предыдущих посланиях Федеральному собранию?
Например, в прошлом году Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 4 декабря.Тогда одной из главных тем послания стало воссоединение Крыма с Россией. Большое внимание было уделено взаимоотношениям с Украиной и санкциям со стороны Запада.
12.00 - Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца полон. Все в ожидании президента.
12.01 - Президент зашел в зал.
12.02 - Президент начал послание с благодарности военнослужащим. В зале присутствуют военнослужащие. Вдова Олега Пешкова присутствует в зале. "Низкий поклон Вам", - сказал президент. Началась минута молчания.
12.03 - "Россия давно на борьбе с террором... "Президент вспоминает все террористические акты, произошедшие в разные годы в России. "Это горе, которое навсегда останется с нами", - говорит Путин.
12.05 - "Особая опасность для нас - это боевики из Сирии. Они получают деньги, оружие. Мы обязаны встретить и уничтожить их на дальних подступах... Армия и флот России показали свою мощность...", - говорит Путин.
12.08 - Путин приводит исторические параллели. Вспоминает о фашистах. Назвал боевиков ИГИЛ "мракобесами".
12.09 - Каждое государство должно выступить против террористов. "Никаких двойных стандартов", - говорит Путин. Вспоминает, что в Турции укрывались боевики, орудующие на Северном Кавказе с 90-х годов. Но в то же время говорит, что у России много друзей давних в Турции. "Мы не забудем этого пособничества терроризму", - говорит президент.
12.10 - "Не понимаю, зачем они это сделали... Только Аллах знает, зачем они это сделали", - говорит Путин. Зал рукоплещет.
12.11 - От России не дождутся истеричной реакции. "Мы еще не раз напомним им о том, что они сделали. И они еще не раз об этом пожалеют", - говорит Путин.
12.14 - Напоминает, что в 2016 году состоятся выборы в Госдуму. Приводит слова Карамзина о самоуважении.
12.15 - Говорит о выборах 2016 году. Надеется, что они будут честными и в рамках закона.
12.17 - Говорит, что каждое второе преступление в России мелкое. Просит Госдуму поддержать закон о декриминализации. Но с оговоркой - повторное преступление считать уголовным делом.
12.19 - Признает, что сложности экономики бьют по карману граждан. Ситуация сложная, но не критическая, говорит. Наметилась тенденция снижения инфляции.
12.20 - "Россия должна занять сейчас место лидера", - считает президент.
12.21 - "Ряд отраслей сейчас в зоне риска - это автомобилестроение, строительство и другие. Государство должно их поддержать", - сказал Путин. Еще нужно поддержать социально уязвимых граждан.
12.22 - "Нужно добиться сбалансированности бюджета. Его дефицит в конце 2016 года не должен превышать 3%", - говорит глава России.
12.24 - "Доходы государства не должны уходить, что называется, "мимо кассы", - подчеркнул Путин.
12.26 - Говорит о проблемах делового климата. Просит прокуратуру тщательнее за этим следить.
12.28 - "В прошлом году была объявлена амнистия капиталов. Прошу правительство провести дополнительные консультации, а саму амнистию продлить еще на три года", - говорит президент.
12.30 - Будем поддерживать именно конкурентное отечественное производство. России нужны компании, которые завоевывают мировые рынки. Для них создан российский экспортный центр", - отмечает президент.
12.33 - "Еще 10 лет назад половину продуктов питания мы завозили из-за рубежа. Теперь Россия в числе экспортеров. Такой рывок наше сельское хозяйство совершило за короткий, но очень плодотворный период", - сказал глава России.
12.36 - "Нам необходимы свой посевной и племенной фонд. Чрезвычайно важная задача!" - сказал президент.
12.40 - Говорит о сотрудничестве России с другими странами (Вьетнам, Китай), несмотря на ситуацию вокруг.
12.42 - Партнерство с азиатскими странами должно строиться на принципах равноправности. Россия сможет поставлять азиатским странам продовольствие и другие товары, считает Путин. Говорит о Северном морском пути.
12.43 - Говорит о развитии Дальнего Востока. Просит депутатов рассмотреть вопрос о выдаче земли населению на Дальнем Востоке.
12.44 - Начал говорить о демографии. "В России несколько лет подряд отмечается небольшой прирост населения", - говорит Путин. Вспоминает, что, по прогнозам, Россия должна была провалиться в демографическую яму. Но этого не произошло.
12.45 - Говорит, что в следующем году истекает действие материнского капитала. "Прошу продлить его действие еще на два года", - заявил Путин.
12.48 - Перешел к медицине. Для финансирования высокотехнологичных центров предложил создать в системе ОМС специальную бюджетную часть для проведения сложных операций. "Поправки прошу принять уже в первую осеннюю сессию", - сказал президент.
12.51 - Говорит, что создаст специальные президентские гранты для НКО.
12.54 - Говорит, что нужно сделать все, чтобы школьники смогли получить прекрасное образование и реализовать себя. Несмотря на то, где они живут и какой достаток у их родителей.
12.55 - Говорит, что в школах не хватает мест. Правительство выделило 50 миллиардов рублей на новые школьные места.
12.57 - "Российскую школу нужно настроить на запросы новой экономики. Ребята должны стать не только первыми во всем, но и порядочными людьми с прочной духовной опорой", - говорит президент.
12.58 - Приводит слова Менделеева о единстве и миролюбии. "Эти слова, написанные 100 лет назад, адресованы нам сегодня", - сказал Путин.
12.59 - "Мы будем держаться вместе и вместе добьемся успеха. Спасибо!" - резюмировал президент России Владимир Путин. Звучит гимн Российской Федерации. Все стоят.
Комментарии
Новости партнеров